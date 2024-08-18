İbrahim Tatlıses'in torunu Sinan Emir emeklemeye başladı! O anları Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından paylaştı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikizleriyle sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in torunu Sinan Emir, büyüme sürecinde ilk adımlarını atmaya başladı. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli'ye beğeni yağdı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikizleriyle sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in torunu Sinan Emir, büyüme sürecinde ilk adımlarını atmaya başladı. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli'ye beğeni yağdı.
Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturan Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in biricik oğlu İdo Tatlıses 2024 Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medyayı çok sık kullanan Yasemin Şefkatli, sık sık ikizleriyle ev hallerini paylaşmaya devam ediyor.