İbrahim Tatlıses'in torunu Sinan Emir emeklemeye başladı! O anları Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından paylaştı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikizleriyle sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in torunu Sinan Emir, büyüme sürecinde ilk adımlarını atmaya başladı. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli'ye beğeni yağdı.