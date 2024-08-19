"Bununla kim doyar?" | 1 yılda 25 kilo vermişti... 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in kahvaltıda yedikleri olay oldu!

Son dönemde yaptığı radikal değişimlerle dikkat çeken Bergüzar Korel, sosyal medyada yine gündem oldu! Üç çocuk annesi olan ve özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Ancak bu kez, kahvaltı tabağıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 1 yıl içinde tam 25 kilo veren Bergüzar Korel, sağlıklı yaşam tercihleriyle de adından söz ettiriyor. Paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Tabağındaki seçeneklerin hem sağlıklı hem de oldukça hafif olması, Korel'in disiplinli yaşam tarzını gözler önüne serdi. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fit görünümüyle ilham veren Bergüzar Korel, bu paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada konuşulmayı başardı.