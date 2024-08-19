"Bununla kim doyar?" | 1 yılda 25 kilo vermişti... 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in kahvaltıda yedikleri olay oldu!

Son dönemde yaptığı radikal değişimlerle dikkat çeken Bergüzar Korel, sosyal medyada yine gündem oldu! Üç çocuk annesi olan ve özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Ancak bu kez, kahvaltı tabağıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 1 yıl içinde tam 25 kilo veren Bergüzar Korel, sağlıklı yaşam tercihleriyle de adından söz ettiriyor. Paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Tabağındaki seçeneklerin hem sağlıklı hem de oldukça hafif olması, Korel'in disiplinli yaşam tarzını gözler önüne serdi. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fit görünümüyle ilham veren Bergüzar Korel, bu paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada konuşulmayı başardı.
Geçtiğimiz hafta radikal bir kararla saçlarını boyatan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Halit Ergenç ve 3 çocuğuyla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bergüzar Korel, bu kez kahvaltı tabağıyla gündem oldu. 1 yılda 25 kilo veren Bergüzar Korel'in tabağındakileri görenler gözlerine inanamadı.
Daha önce yaptırdığı imaj değişikliğiyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, bir değişikliğe daha gitti.
Korel'İn son hali de takipçilerinden tam not alırken Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarında fit hali gözlerden kaçmadı.