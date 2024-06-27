İbrahim Tatlıses'in torunlarına bakın! Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk defa gösterdi! "Ay bunlar aynı dedesi..."

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, torunlarıyla bir kez daha gündeme geldi. İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk defa sosyal medyada paylaştı. İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağarken, "Ay bunlar küçük İbrahim Tatlıses" yorumlarının ardı arkası kesilmedi. İşte İbrahim Tatlıses'in kendine benzetilen torunları...
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, torunlarıyla bir kez daha gündeme geldi. İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk defa sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa "Ay bunlar küçük İbrahim Tatlıses" yorumlarının ardı arkası kesilmedi. İşte İbrahim Tatlıses'in kendine benzetilen torunları...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğullaru İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim 2021 yılında 'evet' diyerek dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerini kucaklarına aldı.