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Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'dan haber var! Hastalığı belli olmuştu! Hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın sağlık durumu...

Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız Yeşilçam yapımında yer alan 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Anjelik, annesi Ahu Tuğba için sevenlerinden dua istemişti. Geçtiğimiz günlerde hastalığı belli olan Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 17:07 Güncelleme 27 Haziran 2024, 17:13
Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba’dan haber var! Hastalığı belli olmuştu! Hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba’nın sağlık durumu... 1

Sayısız Yeşilçam yapımında yer alan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Anjelik, annesi Ahu Tuğba için sevenlerinden dua istemişti. Hastalığı belli olan Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba’dan haber var! Hastalığı belli olmuştu! Hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba’nın sağlık durumu... 2

Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, bu zamana kadar sayısız yapımda yer aldı.

Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba’dan haber var! Hastalığı belli olmuştu! Hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba’nın sağlık durumu... 3

Kızı ile Amerika'da yaşamına devam eden Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda Amerika'da trafik kazası geçirip sevenlerini telaşlandırmıştı.

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