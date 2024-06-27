Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'dan haber var! Hastalığı belli olmuştu! Hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın sağlık durumu...

Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız Yeşilçam yapımında yer alan 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Anjelik, annesi Ahu Tuğba için sevenlerinden dua istemişti. Geçtiğimiz günlerde hastalığı belli olan Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...