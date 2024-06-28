Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay yürüyüş yaparken düşmüştü! Sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama var

''Vesikalı Yarim'', ''Hayat mı Bu'', ''Renkli Dünya'', ''Ağaçlar Ayakta Ölür'' isimli sinema filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen isimlerinden İzzet Günay'dan kötü haber geldi. Günay'ın Bodrum'da yürüyüş yaparken düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Günay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...