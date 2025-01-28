İbrahim Tatlıses’in torunları 1 yaşında! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tüm aileyi bir araya topladı!

Torunlarıyla paylaşım yapan Derya Tuna, duygu yüklü bir not da eklemeyi ihmal etmedi. Tuna, şu ifadeleri kullandı: "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im...

Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaratana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım.

Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun"

Anne Şefkatli ise ikizlerinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Benim iki mutlu yanım, ömrümün hediyeleri... Sizinle büyümek, öğrenmek çok güzel...