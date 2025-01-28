İbrahim Tatlıses’in torunları 1 yaşında! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tüm aileyi bir araya topladı!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatlı ile 5 Kasım 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, geçen sene ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri Ayel ve Emir, 1 yaşına bastı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, bir yaşına giren ikiz oğulları için doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi.
Kovboy temalı bir doğum günü yapan ünlü çiftin organizasyonuna birçok ünlü isim de katıldı.
Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi.
Torunlarıyla paylaşım yapan Derya Tuna, duygu yüklü bir not da eklemeyi ihmal etmedi. Tuna, şu ifadeleri kullandı: "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im...
Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaratana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım.
Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun"
Anne Şefkatli ise ikizlerinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Benim iki mutlu yanım, ömrümün hediyeleri... Sizinle büyümek, öğrenmek çok güzel...
Ayel'im, Emir'im ilk yaşınız kutlu olsun canlarım. Ömrünüz hep mutlu huzurlu sağlıklı iyi insanlarla dolup taşsın..."
Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.