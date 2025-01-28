Sihirli Annem’in Bedüş’ü İnci Türkay Londra’ya taşınma nedenini ilk kez açıkladı!

Betüş karakterini canlandırdığı Sihirli Annem dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İnci Türkay, 2017 yılında an bir karar vererek İngiltere'nin Londra şehrine taşındı.
Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay, şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.
İnci Türkay, şunları söyledi: "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.
Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki: tamam zamanı geldi"
Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de.
Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim...
Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım"