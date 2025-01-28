Sihirli Annem’in Bedüş’ü İnci Türkay Londra’ya taşınma nedenini ilk kez açıkladı!

Betüş karakterini canlandırdığı Sihirli Annem dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İnci Türkay, 2017 yılında an bir karar vererek İngiltere'nin Londra şehrine taşındı.

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay, şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

İnci Türkay, şunları söyledi: "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.