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Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar'dan müjdeli haber geldi. 2023 yılında dünyaevine giren Toygar, baba oldu. İlk kez babalık heyecanını tadan ünlü isim, doğumhaneden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İşte Caner Toygar'ın baba olduğu duyurduğu o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:34
Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

19 yıl önce yayınlanan Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, 2023 yılında dünyaevine girdi. Toygar'ın şahitliğini Esra Erol ile eşi Ali Özbir yaptı.

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Evlendikten kısa bir süre sonra baba olacağının müjdesini veren Toygar, bebeğinin cinsiyetini de muhabir olarak görev aldığı Esra Erol'da programında öğrendi.

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Bir süredir kız bebekleri için hazırlık yapan çift, dün anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

İlk kez babalık heyecanını tadan ünlü isim, doğumhaneden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Caner Toygar, eşi ve kızıyla verdiği pozu yayınlayarak "Prensesim doğdu, hoş geldin kuzum" notunu yazdı.

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Caner Toygar'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve tebrik yorumlarına tutuldu.

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

İşte Caner Toygar'ın o paylaşımları...

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Caner Toygar ve kızı

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Caner Toygar ve kızı ile eşi

Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

Caner Toygar'ın kızı ve eşi