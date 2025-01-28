Caner Toygar baba oldu! Doğumhaneden fotoğraflar peş peşe geldi! İşte biricik eşi ve kızı...

19 yıl önce yayınlanan Gelinim Olur Musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, 2023 yılında dünyaevine girdi. Toygar'ın şahitliğini Esra Erol ile eşi Ali Özbir yaptı.

Evlendikten kısa bir süre sonra baba olacağının müjdesini veren Toygar, bebeğinin cinsiyetini de muhabir olarak görev aldığı Esra Erol'da programında öğrendi.

Bir süredir kız bebekleri için hazırlık yapan çift, dün anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İlk kez babalık heyecanını tadan ünlü isim, doğumhaneden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.