İbrahim Tatlıses herkesi şok etti! İşte Bodrum yollarındaki İmparator İbrahim Tatlıses'in son hali...

İbrahim Tatlıses hayranlarını şok etti! 67 yaşındaki İmparator Tatlıses, geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti. Tatlıses'in araç kullandığını gören takipçileri, "Maşallah, seni çok seviyoruz" demekten kendilerini alıkoyamadı. Yalnız sanatçı kişiliğiyle değil, yanında çalıştırdığı iki bin kişiyle ve hâlâ insanlara iş alanları açan İbrahim Tatlıses başarılı işadamı kimliğiyle de Türkiye'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in son hali...

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