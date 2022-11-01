Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç Freddie Mercury’e benzerliğiyle olay olmuştu... Kestirdi, yeni imajını paylaştı: "Gitti.."
Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç Freddie Mercury'e benzerliğiyle olay olmuştu... Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan Oğuzhan Koç Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Oyuncu Demet Özdemir ile yılın düğününe imza atan Oğuzhan Koç, Diyarbakır'da sahne aldığı sırada imajıyla Freddie Mercury'e benzetilmişti. Bıyığını kestiren Oğuzhan Koç yeni halini "Gitti bıyıklar" notuyla paylaştı. Kısa sürede gündem olan Oğuzhan Koç'un eski halleri de merak konusu oldu.
01.11.2022 12:31 - Son Güncelleme: 01.11.2022 12:31
"GİTTİ BIYIKLAR"
Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç, Freddie Mercury'e benzerliğiyle olay olmuştu... Yine imaj değiştiren Oğuzhan Koç Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
28 Ağustos'ta dillere destan bir düğünle oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren şarkıcı Oğuzhan Koç, balayının bitmesinin ardından imaj değişikliğine gitmişti.