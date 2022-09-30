Doya Doya Moda'nın kaos kraliçesi jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali dillere düştü! Gamze Taşkın'ı tek hamlede diskalifiye etmişti
'Yüz nakli yaptırmış gibiyim' diyen Gülşah Saraçoğlu eski haliyle sosyal medya gündeminde. Doya Doya Moda programında son olarak yarışmacı Gamze Taşkın'la ettiği kavgayla gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyaya yine bomba gibi düştü. Günün en çok aranan isimlerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı. İşte detaylar...
30.09.2022 14:57 - Son Güncelleme: 30.09.2022 14:57
Doya Doya Moda adlı yarışmanın jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, yarışmacı Gamze Taşkın'la ettiği kavga nedeniyle günün en çok merak edilen isimlerinden biri
"BUNU SÖYLEYEBİLECEK KADAR DA DOĞAL BİR KADINIM"
"Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim.
Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül'de yeni yaptırdım iki ay önce. Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım." Bu açıklamalarınardından ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun esk hali merak konusu oldu. İşte Saraçoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski hallleri...