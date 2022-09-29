Vav TV İzle
Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! 'Hanımla ayrıldık' deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! 'Hanımla ayrıldık' deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in önceki gün yeniden evlenmek istediğini açıklamasının ardından, Onur Akay'dan flaş bir iddia geldi... Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Son olarak kaza geçirerek ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklayan Tatlıses'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Meğer Tatlıses, sevgilisini çarşafın ardında saklamış. İşte detaylar...

29.09.2022 13:19 - Son Güncelleme: 29.09.2022 13:19
İbrahim Tatlıses’in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! ’Hanımla ayrıldık’ deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

İbrahim Tatlıses hakkında, ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay'dan gelen iddia herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! ’Hanımla ayrıldık’ deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve bu ilişki bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! ’Hanımla ayrıldık’ deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! ’Hanımla ayrıldık’ deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses hayranlarını korkutmuş, fakat sonrasında kırık ayağıyla konser vererek herkesi şaşırtmıştı. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklamıştı.

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! ’Hanımla ayrıldık’ deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!

Yaşananların ardından bir süredir İzmir'de dinlenen Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şok etmişti.

İbo bir paylaşımda "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA