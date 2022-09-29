İbrahim Tatlıses'in sevgilisi bakın kim çıktı çarşaf detayı! 'Hanımla ayrıldık' deyip yeniden evlenmeyi düşündüğünü söylemişti!
70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in önceki gün yeniden evlenmek istediğini açıklamasının ardından, Onur Akay'dan flaş bir iddia geldi... Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Son olarak kaza geçirerek ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklayan Tatlıses'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Meğer Tatlıses, sevgilisini çarşafın ardında saklamış. İşte detaylar...
29.09.2022 13:19 - Son Güncelleme: 29.09.2022 13:19
İbrahim Tatlıses hakkında, ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay'dan gelen iddia herkesi şaşkına çevirdi.
İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses hayranlarını korkutmuş, fakat sonrasında kırık ayağıyla konser vererek herkesi şaşırtmıştı. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklamıştı.