Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığındaydı, görenler: "Hem güzel haber hem de fotoğraf aldık"
Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti... Ebru Gündeş'in Instagram paylaşımını görenler, "Hem güzel haber hem de güzel fotoğraf aldık" , "Ay öyle güzel geldi ki bu paylaşımın..." yorumları yaptı. Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzükle evlilik teklifi alan Ebru Gündeş için sevgilisi Khosnaw 2 milyon dolar harcamıştı. Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife gözyaşları içinde "Evet" diyen Ebru Gündeş, paylaştığı karelerle sevenlerini heyecanlandırdı.
"HEM GÜZEL HABER HEM DE GÜZEL FOTOĞRAF ALDIK"
Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığındaydı... Ebru Gündeş'in Instagram paylaşımını görenler, "Hem güzel haber hem de güzel fotoğraf aldık" yorumları yaptı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'EVET DEDİ
Ebru Gündeş'in 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw, evlilik teklifi için paraya kıydı. Mayıs ayında başlayan aşk nikah masasına doğru yönünü çevirdi.
Büyük bir servetin sahibi olduğu bilinen Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEKLİFİ KABUL ETTİ
İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.
Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.