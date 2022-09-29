Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığındaydı, görenler: "Hem güzel haber hem de fotoğraf aldık"

"HEM GÜZEL HABER HEM DE GÜZEL FOTOĞRAF ALDIK"

Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığındaydı... Ebru Gündeş'in Instagram paylaşımını görenler, "Hem güzel haber hem de güzel fotoğraf aldık" yorumları yaptı.