Asena'yı tahtından eden İbrahim Tatlıses'in gözdesi Oryantal Didem'den İbo Show itirafı: "Montajda atıyorlar"

Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkcası da sebebini de sormadım" dedi. Kınalı her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."



