Asena'yı tahtından eden İbrahim Tatlıses'in gözdesi Oryantal Didem'den İbo Show itirafı: "Montajda atıyorlar"
Asena'yı tahtından eden İbrahim Tatlıses'in gözdesi Oryantal Didem'den İbo Show itirafı. İbo Show'un Asena'dan sonra unutulmaz oryantali Didem Kınalı, konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses'in her programına gittiğini ama bazen görüntülerin montajda atıldığını itiraf etti. İşte Didem Kınalı'nın o sözleri...
"MONTAJDA ATIYORLAR"
Asena'yı tahtından eden İbrahim Tatlıses'in gözdesi Oryantal Didem'den İbo Show itirafı geldi. İbo Show'un oryantallerinden Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Daha önce programda kapalı giyindiği için gündeme gelen oryantal Didem bakın neler söyledi.
Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkcası da sebebini de sormadım" dedi. Kınalı her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."
"PARA TAKMAYA ÇALIŞIRKEN TACİZ ETTİ"
Oryantal Didem geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini belirtmişti. Kınalı, "Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum" dedi.
Oryantal Didem kıyafet konusunu dair de "Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım, ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı 'göbek dansı' göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik, ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşılandığını görmek beni üzüyor." yorumunda bulundu.
İBO SHOW İTİRAFI
Genç yaşta yaşadığı bir deneyimi anlatan Didem Kınalı açıklamasında "İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli'de bir yere gittik, 'konsomatris olur musun' dediler. Ne olduğunu bilmiyordum 'deneyeyim' dedim. 'Ben içki içemem bana kola verin' diye belirttim.