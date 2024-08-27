İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşen oryantal Didem Kınalı’nın Cihangir’deki 2 katlı evine bakın! “Köpek bağlasan durmaz” demişti

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show adlı programda sergilediği dans performanslarıyla adını geniş kitlelere duyuran oryantal Didem Kınalı, son dönemlerde açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Oryantalliğin ardından şarkıcılığa soyunan ünlü isim, şimdi ise Cihangir'de bulunan iki katlı eviyle gündeme geldi. Bir televizyon programına evinin kapılarını açan Kınalı'nın yıllar önce "Köpek bağlasan durmaz" açıklamasını yaptığı evini görenlerin ağızları açık kaldı.