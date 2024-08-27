Bergen’in Suna’sı Şebnem Sönmez’in yıllarca evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı! Karı-koca aynı dizide bile oynamış!

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen filminin atv ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Şebnem Sönmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Acıların Kadını' olarak bilinen arabeskin güçlü seslerinden Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde Suna karakterini canlandıran Sönmez'in özellikle özel hayatı araştırıldı. 56 yaşındaki ünlü oyuncunun bir dönem EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Öte yandan Şebnem Sönmez ile eski eşinin aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Şebnem Sönmez'in "Birdenbire Eros oklarını attı" dediği eski eşi kim...