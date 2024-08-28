İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’ten yıllar sonra gelen itiraf! “Ayda alacağım paranın günde iki katını kazanmaya başladım”

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek şarkıcı oldu. Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası İdo Tatlıses, verdiği bir röportajda yıllar önce oyunculuk yapmak için anlaşma imzaladığını ancak daha sonra projeden çekildiğini açıkladı. "Ayda alacağım paranın günde iki katını kazanmaya başladım" sözleriyle dikkat çeken Tatlıses, babasıyla arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı.