İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’ten yıllar sonra gelen itiraf! “Ayda alacağım paranın günde iki katını kazanmaya başladım”

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek şarkıcı oldu. Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası İdo Tatlıses, verdiği bir röportajda yıllar önce oyunculuk yapmak için anlaşma imzaladığını ancak daha sonra projeden çekildiğini açıkladı. "Ayda alacağım paranın günde iki katını kazanmaya başladım" sözleriyle dikkat çeken Tatlıses, babasıyla arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Beşiktaş'ta bir otelde Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen Ocak ayında da ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu.
Babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı olan İdo Tatlıses, "Oyunculuk düşünüyor musun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.