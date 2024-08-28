1,5 ay önce anne olan Burcu Biricik’ten kızıyla ilk paylaşım! “Annelik sana çok yakıştı” Anne-kız sosyal medyayı salladı

Camdaki Kız, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçen temmuz ayında Luna adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Biricik'ten kızıyla ilk paylaşım da geldi. Ünlü oyuncunun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı.
2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen Burcu Biricik, lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi.
Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Biricik, Maçolar dizisindeki yan rolüyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.
Düşman Kardeşler, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda rol alan Biricik, Şeref Meselesi'ndeki Kübra karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.