1,5 ay önce anne olan Burcu Biricik’ten kızıyla ilk paylaşım! “Annelik sana çok yakıştı” Anne-kız sosyal medyayı salladı

Camdaki Kız, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçen temmuz ayında Luna adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Biricik'ten kızıyla ilk paylaşım da geldi. Ünlü oyuncunun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı.