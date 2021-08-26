İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in büyük sırrı ifşa oldu! Meğer eski Cumhurbaşkanı'ndan hatıraymış...
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in büyük sırrı ifşa oldu! Sevgilisi Yasemin Şefkatli ile 1 Ekim'de Zekeriyaköy'deki evlerinde nikâh masasına oturacak olan İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses'in kolundaki saati asla çıkartmaması merak uyandırıyordu. Sonunda saatin gizemi çözüldü. Müzikseverlerle buluşturduğu yeni albümüyle büyük başarı yakalayan İdo, kolundaki saati paylaşarak "Varsa bir benzeri gösterin bakayım" notunu düştü. Tatlıses'in kolundaki gizemli saatin eski Cumhurbaşkanı'ndan hatıra olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
26.08.2021 14:34
- Son Güncelleme: 26.08.2021 14:34