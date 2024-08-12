İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile ikizleri olan Yasemin Şefkatli'den ağızları açık bırakacak mayolu poz! Yorum yağdı: Bu kadınsa biz neyiz

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünya evine giren Yasemin Şefkatli, henüz birkaç ay önce ikiz bebek doğurmasına rağmen fit vücuduyla görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan mayolu bir poz paylaşan Yasemin Şefkatli'ye sevenlerinden yorum yağdı. İşte Şefkatli'nin çok konuşulan mayolu pozu...