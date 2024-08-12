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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile ikizleri olan Yasemin Şefkatli'den ağızları açık bırakacak mayolu poz! Yorum yağdı: Bu kadınsa biz neyiz

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünya evine giren Yasemin Şefkatli, henüz birkaç ay önce ikiz bebek doğurmasına rağmen fit vücuduyla görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan mayolu bir poz paylaşan Yasemin Şefkatli'ye sevenlerinden yorum yağdı. İşte Şefkatli'nin çok konuşulan mayolu pozu...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:54 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 12:01
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile ikizleri olan Yasemin Şefkatli’den ağızları açık bırakacak mayolu poz! Yorum yağdı: Bu kadınsa biz neyiz 1

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile ikizleri olan Yasemin Şefkatli’den ağızları açık bırakacak mayolu poz! Yorum yağdı: Bu kadınsa biz neyiz 2

Sinan Emir ve İbrahim Ayel ile tüm gününü geçiren Yasemin Şefkatli'nin hamileliğinin üzerinden henüz çok geçmemesine rağmen bir anda verdiği kilolar dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile ikizleri olan Yasemin Şefkatli’den ağızları açık bırakacak mayolu poz! Yorum yağdı: Bu kadınsa biz neyiz 3

23 kilo veren ve sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşan Yasemin Şefkatli'ye sevenlerinden yorum yağdı.

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