Yeşilçam'ın ela gözlüsü Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldız ismine bakın! "Yıllar ona hiç acımamış"

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, "Kanlı Nigar" ve "Çiçek Abbas" gibi unutulmaz filmlerdeki güçlü performanslarıyla izleyicilerin hafızalarına kazınan Pembe Mutlu, yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. 1981 yapımı "Kanlı Nigar" filminde canlandırdığı Bedide karakteriyle tanınan Pembe Mutlu, aslında Pembe Gül adıyla doğmuştu. Son dönemde, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen usta oyuncu, geçmişteki unutulmaz rolleri ve Yeşilçam'a bıraktığı izlerle yeniden hatırlanıyor.