Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarı saçlarıyla Esra Erol’a benzetilen Bergüzar Korel “I’m back” diye paylaştı yorum yağdı

Halit Ergenç ile 15 yıldır evli olan Bergüzar Korel, sarı saçlarıyla dostu Esra Erol'a benzetilmişti. Korel, uzun bir süre sonra imaj değiştirdi. Son halini "I'm back" diye paylaşan 41 yaşındaki Bergüzar Korel'in fotoğrafına yorum yağdı.
Binbir Gece dizinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç'le 2009 yılında evlenen ve Ali, Han, Leyla isimli 3 dünyalar güzeli çocuğa sahip olan Bergüzar Korel, attığı her adımla gündeme geliyor.
Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, sarı saçlarıyla yakın dostu Esra Erol'a benzetilmişti.
Uzun süre sonra imaj değiştiren Bergüzar Korel'in son haline yorum yağdı.