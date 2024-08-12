Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarı saçlarıyla Esra Erol’a benzetilen Bergüzar Korel “I’m back” diye paylaştı yorum yağdı

Halit Ergenç ile 15 yıldır evli olan Bergüzar Korel, sarı saçlarıyla dostu Esra Erol'a benzetilmişti. Korel, uzun bir süre sonra imaj değiştirdi. Son halini "I'm back" diye paylaşan 41 yaşındaki Bergüzar Korel'in fotoğrafına yorum yağdı.