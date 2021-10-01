İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli düğün öncesi hamamda eğlendi! İdo’nun biricik aşkı dansöz oynatmayı ihmal etmedi

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılı Ağustos ayında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2018 yılında bir ayrılık yaşayan çift aynı yıl tekrar barışma kararı almışlardı.