İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli düğün öncesi hamamda eğlendi! İdo’nun biricik aşkı dansöz oynatmayı ihmal etmedi
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli düğün öncesi hamamda eğlendi! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, düğün öncesi hamamda eğlendi. Kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına giden Şefkatli, dansöz oynatmayı da ihmal etmedi. Şefkatli'nin gelin hamamında çekilen görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yasemin Şefkatli'nin gelin hamamından görüntüler...
01.10.2021 11:08
- Son Güncelleme: 01.10.2021 11:57
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, düğün öncesi hamamda eğlendi.
Düğün için geri sayıma başlayan Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti. Yasemin Şefkatli burada dansöz oynattı ve arkadaşlarıyla eğlendi.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılı Ağustos ayında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2018 yılında bir ayrılık yaşayan çift aynı yıl tekrar barışma kararı almışlardı.