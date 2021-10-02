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Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 1994 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Altuğ'un fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte o kare...

02.10.2021 08:44 - Son Güncelleme: 02.10.2021 08:48
Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor

Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 1994 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor

Takipçilerini yıllar öncesine götüren Altuğ, bu kareyle sosyal medyayı salladı.

Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor

Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Her daim çok güzel", "Şimdiki haliyle bir fark yok", "Hiç yaşlanmıyorsun, hep aynısın" yorumları yapıldı.

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