Pınar Altuğ perşembeleri boş geçmiyor! Pınar Altuğ güzelliğini gözler önüne sermekten geri durmuyor
Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 1994 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Altuğ'un fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte o kare...
02.10.2021 08:44
- Son Güncelleme: 02.10.2021 08:48