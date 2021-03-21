İbrahim Tatlıses'in konuğu İsmail YK sosyal medyayı salladı! 'Hiç değişmemişsin' yorumlarının havada uçuştuğu İsmail YK meğer...

İsmail YK ise bu soruyu "Allah belanı versin" diye yanıtladı. Bunun üzerine herkes kahkaya boğulurken; İsmail Yk "Yani şarkı olarak Allah belanı versin" diyerek hem konukları hem de seyircileri biraz daha güldürdü. Kısa sürede gündem olan İsmail YK'nın yaşı merak konusu oldu. Gerçeği öğrenenler ise şaşırdı. İşte 'Hiç değişmemişsin' yorumlarının havada uçuştuğu İsmail YK'nın yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...