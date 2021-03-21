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Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı...

Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı Tilki... Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç şarkıcı dünya çapında yayınladığı İngilizce şarkısı "Retrograde" için iyi geri dönüşler aldığını ve dünya starı olmasının yakın olduğunu söyledi. Tilki ayrıca başrolü Cemal Can Canseven'le paylaştığı diziden 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

21.03.2021 10:22 - Son Güncelleme: 21.03.2021 10:52
Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı...

ALEYNA TİLKİ 2 MİLYON TL KAZANDI MI?

Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı dünya çapında yayınladığı İngilizce şarkısı "Retrograde" için iyi geri dönüşler aldığını ve dünya starı olmasının yakın olduğunu söyledi.

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Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı...

Bir dijital platformda yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" adlı dizide rol alan Tilki'ye Demet Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" şeklinde yorum yapmıştı.

Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı...

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Tilki, Akalın'a üstü kapalı bir gönderme yaptı: "Çok destek gördüm, inanılmaz derecede... Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi."

Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı...

ARTIK ABLA OLDUM PARA KONUŞAMAM
Aleyna Tilki ayrıca başrolü Cemal Can Canseven'le paylaştığı diziden 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Şarkıcı, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" dedi.

Aleyna Tilki 2 milyon TL kazandı mı? Yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı...

'Beni dünya starlarından ayıran şey...' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yatak odası paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Aleyna Tilki'nin 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısı, 26 Şubat'ta tüm dünyada yayınlandı.