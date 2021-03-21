Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etti! "Yaş ilerledikçe..."
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etti! Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, mutlu evliliğine dair sırlarını açıkladı.
İşte Hürriyet'e konuşan Pınar Altuğ'un gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
17 yaşında mankenlik yaparak hayatımıza giriyor, 19 yaşında Türkiye Güzeli seçiliyorsun. Hep ünlü olmak isteyen bir kız mıydın?
"Hiç değildim."
O zaman neden podyuma çıktın?
"Tesadüfle başladı her şey. Annem bir tekstil şirketinde çalışıyordu. Büyük bir defileleri vardı. Ben de izleyici olarak gittim, kulise girme hakkım da vardı. Kendime göre giyinip süslendim. Orada Neşe Erberk'le karşılaştım. Biraz sohbet ettikten sonra "Mankenlik yapmak ister misin?" dedi. Okulum olduğunu ve çok kıskanç bir babam olduğunu söyledim."
Sonra ne oldu?
"Bu olaydan birkaç ay sonra beklenmeyen şekilde babamı kaybettim. Benim bütün maddi yüküm babamın üzerindeydi. Annem az bir maaşla çalışıyordu. Ben Saint Benoit'da okuyordum. Okula para gerekiyordu ve bizde para yoktu. Mezun olmama iki sene kalmıştı. Kara kara düşündük. Annem "Okulu değiştireceğiz" dedi. O sırada aklımıza Neşe Hanım'ın teklifini kabul etmek geldi. Böylece podyuma çıkıp reklamlarda oynamaya başladım. Okulu bitirdim, üniversite hazırlık kurslarına gittim, bir süre sonra evi de geçindirmeye başladım."
Güzellik yarışması nereden çıktı?
"Neşe hep girmemi isterdi. Liseyi bitirdim, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazandım ve o sırada yarışmaya girdim. Okulda devam mecburiyeti vardı. Bir tarafta kariyer ve para kazanmak, diğer tarafta üniversiteye devam etmek... Çalışmayı seçtim. Bu kararımdan da pişman olmadım. Yol ayrımındaydım ve şimdi mesleğime baktığımda gurur duyuyordum."
Hep güzel ve alımlı mıydın?
Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum" dedi.
Seksi de bulunuyorsun…
Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var.
"Uzun bacaklıyım" dedin de en çok bacak dekolteni beğenirmişsin zaten…
Mini etek benim alametifarikam. Ama durup dururken "Bacaklarımı beğeniyorum" diye açıklamalar yapacak kadar çıldırmadım. Bir soru soruyorlar, cevap veriyorum. O da öyle bir şeydi.
İnsanlar ellerini eleştirip beğenmiyor sanırım. Bir el fotoğrafı paylaştın, bir sürü kötü yorum aldın...
Kendimi bildim bileli ellerim damarlı. Annemin de öyledir. Hep çok bakımlıdır ama yapısı bu, ne yapayım? O fotoğrafı paylaştığımda da mücevher koleksiyonum yeni çıkmıştı. Ellerimde kendi tasarladığım yüzükler vardı. Genelde bir fotoğraf çektiğimde anlattığı şeye bakarım. Kaşım şöyle, burnum böyle ilgilenmem.