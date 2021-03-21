Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etti! "Yaş ilerledikçe..."

Güzellik yarışması nereden çıktı?

"Neşe hep girmemi isterdi. Liseyi bitirdim, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazandım ve o sırada yarışmaya girdim. Okulda devam mecburiyeti vardı. Bir tarafta kariyer ve para kazanmak, diğer tarafta üniversiteye devam etmek... Çalışmayı seçtim. Bu kararımdan da pişman olmadım. Yol ayrımındaydım ve şimdi mesleğime baktığımda gurur duyuyordum."

Hep güzel ve alımlı mıydın?

Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum" dedi.

Seksi de bulunuyorsun…

Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var.