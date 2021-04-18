RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş herhalde' yorumlarının havada uçuştuğu İrem Derici, İbo Show için seçtiği kıyafetiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 34 yaşındaki şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Derici, pembe kombiniyle adından söz ettirirken en çok arananlar listesinde de yerini aldı.

18.04.2021 09:36 - Son Güncelleme: 18.04.2021 09:42
İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

'SENEYE DE GİYERİM DEMİŞ...'

İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve daima adından söz ettirem İrem Derici bu sefer kıyafetiyle gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici İbo Show'a katıldı. Ünlü şarkıcı pembe kombiniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

Sosyal medyada sık sık adından söz ettiren İrem Derici en son olarak yalnızlıktan dert yandığı mesajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İrem Derici, Instagram hesabından yayınladığı karelere, yalnızlığına vurgu yaparak "Güzeliz de ne oluyor. Evdeki diş fırçası sayısı 1" notunu yazmıştı.

İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

Bu paylaşımı oldukça konuşulan İrem Derici bu kez kıyafetiyle gündeme geldi. İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada hem elinin üzerindeki dövmesi hem de kıyafetiyle gündeme oturdu. İşte İrem Derici'nin kıyafeti hakkında yazılan bazı tweetler:

İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

Seneye de giyerim diye düşündü sanırım

İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

İrem kıyafetini evde unutup İbrahim Tatlıses'ten ödünç takım almış gibi.