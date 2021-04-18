İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'
İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş herhalde' yorumlarının havada uçuştuğu İrem Derici, İbo Show için seçtiği kıyafetiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 34 yaşındaki şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Derici, pembe kombiniyle adından söz ettirirken en çok arananlar listesinde de yerini aldı.
'SENEYE DE GİYERİM DEMİŞ...'
İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve daima adından söz ettirem İrem Derici bu sefer kıyafetiyle gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici İbo Show'a katıldı. Ünlü şarkıcı pembe kombiniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.