İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş...'

İbrahim Tatlıses'in konuğu İrem Derici kıyafetiyle alay konusu oldu! 'Seneye de giyerim demiş herhalde' yorumlarının havada uçuştuğu İrem Derici, İbo Show için seçtiği kıyafetiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 34 yaşındaki şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Derici, pembe kombiniyle adından söz ettirirken en çok arananlar listesinde de yerini aldı.

18.04.2021 09:36 - Son Güncelleme: 18.04.2021 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





