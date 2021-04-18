Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

'Hiç gereği yoktu' yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.