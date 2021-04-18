Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi
Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren bir estetik ameliyatının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, gıdısını ve göz kapaklarını aldırdı. İşte 'Hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz' diyen Yeliz Yeşilmen'in son hali ve estetik sonrası açıklamaları...
18.04.2021 10:47
- Son Güncelleme: 18.04.2021 11:21
'Hiç gereği yoktu' yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.