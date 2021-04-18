RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren bir estetik ameliyatının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, gıdısını ve göz kapaklarını aldırdı. İşte 'Hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz' diyen Yeliz Yeşilmen'in son hali ve estetik sonrası açıklamaları...

18.04.2021 10:47 - Son Güncelleme: 18.04.2021 11:21
Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yeliz Yeşilmen sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gıdı ve göz kapağını aldırmak için ameliyat oldu. Yeliz Yeşilmen estetik ameliyat sonrası instagram hesabından açıklama yaptı.

Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi: İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya'nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.

Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

'Hiç gereği yoktu' yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.

Yeliz Yeşilmen hastane odasından paylaştı! 6 saat süren ameliyatın ardından bakın neler söyledi

İşte Yeliz Yeşilmen'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...