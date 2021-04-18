Ahu Yağtu ile Celil Nalçakan sevgili mi? 'Dizi aşkı gerçek oldu' iddialarına Kardeşlerim'in Akif'inden yanıt gecikmedi

"BEN O ADAM DEĞİLİM"

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Celil Nalçakan, sokakta sevildiğini ve tevazuyu elden bırakmadığını da sözlerine ekledi. Nalçakan, şöhrete olan bakış açısını ise "Ben o adam değilim, hayatım boyunca da olmadım. Tevazuyu elden bırakmamak lazım. Sağ olsunlar seviyorlar hayranlarımız. Şöhret benimle hiç alakası olmayan bir şey, ahbaplık yeter bana" sözleriyle dile getirdi.