Ahu Yağtu ile Celil Nalçakan sevgili mi? 'Dizi aşkı gerçek oldu' iddialarına Kardeşlerim'in Akif'inden yanıt gecikmedi
Kardeşlerim'in Akif'i ile Suzan'ı arasında gerçek hayatta aşk olduğu iddia edildi. Sevilen dizi Kardeşlerim'de Suzan karakterine hayat veren Ahu Yağtu ile Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan arasındaki uyum, yakınlığı da beraberinde getirdi. Ancak iki iyi ahbap olan başarılı oyuncu Celil Nalçakan ile rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun aşk yaşamaya başladığı iddiası kulislerde dolaşırken, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Nalçakan aşk dedikodularına net bir dille açıklık getirdi.
18.04.2021 09:07
- Son Güncelleme: 18.04.2021 09:17
"BEN O ADAM DEĞİLİM"
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Celil Nalçakan, sokakta sevildiğini ve tevazuyu elden bırakmadığını da sözlerine ekledi. Nalçakan, şöhrete olan bakış açısını ise "Ben o adam değilim, hayatım boyunca da olmadım. Tevazuyu elden bırakmamak lazım. Sağ olsunlar seviyorlar hayranlarımız. Şöhret benimle hiç alakası olmayan bir şey, ahbaplık yeter bana" sözleriyle dile getirdi.
Nalçakan, "Buldum o kişiyi ama bir şey istemedim. Özür dilemesi yetiyordu benim için, aramızda çözdük" açıklamasını yaptı. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu, sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyleyip, "Bugün Ankaragücü maçı var. Onun için taktım. Bu sezon şampiyonuz, içimiz rahat olsun" dedi.