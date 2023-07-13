İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek “Boyum kadar” deyip ilk göz ağrısını paylaştı! İlk yorum anneanne Perihan Savaş’tan...
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, 2008'te Volkan Akkaş ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten üç evlat dünyaya getirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü isim ilk göz ağrısı ile verdiği pozu "Boyun kadar olunca da gezmek ayrı bir keyif" notuyla yayınladı. Anne-oğlun pozuna ilk yorum Perihan Savaş'tan geldi. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın torunları...
13.07.2023 15:39 - Son Güncelleme: 13.07.2023 15:39