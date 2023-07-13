İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!
Sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisi ile ağaca tırmanan ünlü oyuncu, dalların arasında verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum ise Hadise'den geldi. İşte o paylaşım ve Hadise'nin yorumu...
13.07.2023 13:48 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:48