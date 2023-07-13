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İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!

Sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisi ile ağaca tırmanan ünlü oyuncu, dalların arasında verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum ise Hadise'den geldi. İşte o paylaşım ve Hadise'nin yorumu...

takvim.com.tr
13.07.2023 13:48 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:48
İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu İrem Halvacıoğlu, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!

Instagram'da 4,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Helvacıoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!

Bikinisi ile ağaca tırmanan ünlü oyuncu, dalların arasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!

Helvacıoğlu, kısa sürede gündem olan paylaşıma "Nerede kalmıştık" notunu yazdı.

İrem Helvacıoğlu bikinisiyle ağaca tırmandı! Sosyal medya onu konuştu! Pozları gören Hadise oyuncuyu bakın neye benzetti!

33 yaşındaki oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde yorum yağmaya başladı.

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