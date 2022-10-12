İbrahim Tatlıses’in kızı Elif son haliyle gündem oldu! Gören bir daha baktı! İlk yorum şarkıcı Hatice’den! “Genç kız olma yolunda...”
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Düğüne İdo Tatlıses, Melek Zübeyde, Yasemin Şefkatli'nin yanı sıra İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif de katıldı. Elif Tatlıses, düğünde babası İbrahim Tatlıses ile verdiği pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı sallayan poza şarkıcı Hatice'den de yorum geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Elif ile verdiği o poz...
12.10.2022 22:12 - Son Güncelleme: 12.10.2022 22:12
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam sekiz yıl önce aşk yaşamaya başladığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.
TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI
İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı.
Düğüne İdo Tatlıses, Melek Zübeyde, Yasemin Şefkatli'nin yanı sıra İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif de katıldı.
Elif Tatlıses, düğünde babası İbrahim Tatlıses ile verdiği pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı sallayan poza şarkıcı Hatice'den de yorum geldi.