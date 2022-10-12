Vav TV İzle
Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle dahil olan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Hamzaoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun, Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Deniz Hamzaoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...

12.10.2022 22:34 - Son Güncelleme: 12.10.2022 22:34
Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Bayındır Bey karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Hamzaoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI

SON DAKİKA