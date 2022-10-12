Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle dahil olan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Hamzaoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun, Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Deniz Hamzaoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...
12.10.2022 22:34 - Son Güncelleme: 12.10.2022 22:34
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Bayındır Bey karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hamzaoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.