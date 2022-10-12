O şimdi 78 yaşında! Atla Gel Şaban’ın Zehra’sı Nevra Serezli’nin son haline bakın! Kemal Sunal’ın biricik partneri hala çok güzel...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapımı Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ünlü oyuncu Nevra Serezli'nin son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilen filmde Zehra karakterini canlandıran Serezli'nin son halini görenler ise hayran kaldı. Ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Kemal Sunal'ın güzeller güzeli partneri Kemal Sunal'ın son hali...
12.10.2022 21:22 - Son Güncelleme: 12.10.2022 21:22
Kadrosunda Kemal Sunal, Nevra Serezli, Dinçer Çekmez, Turgut Özatay gibi isimlerin yer aldığı Atla Gel Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.