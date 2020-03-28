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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

68 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdilerde tahtı çocuklarına emanet. Başta Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak geliyor. Babalarının yolundan giderek müzik kariyeri yapmayı tercih eden ikilinin, 5 kardeşi daha var. İbrahim Tatlıses'in, İdo ve Dilan dışında Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı olmak üzere toplamda 7 çocuğu var. En küçükleri ise Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses. Instagram hesabı bulunan Elif Ada'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sevimli minik babası İbrahim Tatlıses ile çok benziyor. İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada olmak üzere ünlülerin çocukları.

28.03.2020 12:16 - Son Güncelleme: 28.03.2020 12:17
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

Kimi çok ünlü, kiminden ise çoğu kişinin haberi bile yok.

Elif Ada ise ünlü olanlardan. İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada büyüdü kocaman oldu ve son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Elif Ada babasının aynısı. İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada olmak üzere ünlülerin çocukları.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

ÜMİT ERDİM'İN KIZI

Ses Erdim

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