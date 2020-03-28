Aleyna Tilki sahneleri özledi, özlemini direk pozuyla gösterdi: Evde tek başımıza...
20 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, corona virüs nedeniyle başlatılan evde kal çağrısına uyan ünlülerden. Kendi kendini karantinaya alan Aleyna Tilki aynı zamanda sosyal medyayı kullanmayı da seven biri olunca, corona virüsü fırsat bildi. Gün içerisinde evinden fotoğraflar paylaşan Aleyna Tilki bir süre önce dans ettiği ve şarkı söylediği videoları paylaşmıştı. Aynı zamanda estetik operasyonlarıyla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, sahne özlemini mini şortuyla çıktığı direk pozuyla gösterdi ve 'Evde tek başımıza dans ediyoruz' dedi. İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan o fotoğrafları.
Pek çok ünlünün spor olarak yaptığı direk dansına gönderme yapan Tilki, direk üzerinde çekilmiş karesini: "Sahnede dansedemesek de evimizde tek başımıza dansediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı" notuyla paylaştı.
Öte yandan Aleyna Tilki estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan bir isim. Genç yaşına rağmen yaptırdığı dudak dolgusu çok konuşuluyor. İşte bşta Aleyna Tilki olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.