Aleyna Tilki sahneleri özledi, özlemini direk pozuyla gösterdi: Evde tek başımıza...

Pek çok ünlünün spor olarak yaptığı direk dansına gönderme yapan Tilki, direk üzerinde çekilmiş karesini: "Sahnede dansedemesek de evimizde tek başımıza dansediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı" notuyla paylaştı.

Öte yandan Aleyna Tilki estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan bir isim. Genç yaşına rağmen yaptırdığı dudak dolgusu çok konuşuluyor. İşte bşta Aleyna Tilki olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.