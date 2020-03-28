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Hazal Kaya makyajsız halini Aşk-ı Memnu göndermesiyle paylaştı: Hakkınızı helal edin
Hazal Kaya makyajsız halini Aşk-ı Memnu göndermesiyle paylaştı: Hakkınızı helal edin
Ali Atay ile evliliğinden ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya şimdilerde bebeği ile vaki geçiriyor. Ekranlardan bir süredir uzak olan Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullananlardan. Sık sık oğlu Fikret Ali ile ilgili paylaşım yapan Hazal Kaya, Instagram'ın hikaye bölümünden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Altına yazdığı yorum ise herkesi gülümsetti.
28.03.2020 11:42
- Son Güncelleme: 28.03.2020 11:42
Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden bir çocuk sahibi olan Hazal Kaya, oğlunun üzerine titriyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile anneliğin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu gözler önüne seren Kaya, yaptığı son paylaşımla gülümsetti.
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Kaya, paylaşımında filtre kullandığını itiraf ederken aynı zamanda yayınlandığı yıllarda büyük ses getiren ve kadrosunda bulunduğu Aşk-ı Memnu dizisine de göndermede bulundu.
İŞTE HAZAL KAYA'NIN O PAYLAŞIMI
"Bastım filtreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bir de saçlarımı en sağdan ayırdım. Ne diyorsunuz?
Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla ineceğim. İyi mi?"
ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARI
SİBEL CAN