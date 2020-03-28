Hazal Kaya makyajsız halini Aşk-ı Memnu göndermesiyle paylaştı: Hakkınızı helal edin

Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden bir çocuk sahibi olan Hazal Kaya, oğlunun üzerine titriyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile anneliğin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu gözler önüne seren Kaya, yaptığı son paylaşımla gülümsetti.