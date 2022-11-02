Sergen Yalçın'ın son haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı 'ne olmuş' yorumları havda uçuştu açıklama gecikmedi: "Botoks değil..."

"BOTOKS DEĞİL AMELİYAT OLDUM"

Botoks yaptırıp yaptırmadığına yönelik soruya Sergen Yalçın şu ifadelerle yanıt verdi: "Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum. Hala geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum."