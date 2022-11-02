Sergen Yalçın'ın son haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı 'ne olmuş' yorumları havda uçuştu açıklama gecikmedi: "Botoks değil..."
Sergen Yalçın'ın son haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı 'Sergen Hoca'ya ne olmuş?' yorumları havda uçuştu... Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın tam adıyla Ali Rıza Sergen Yalçın, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Estetik yaptırdığı iddia edilen Sergen Yalçın son haline gelen yorumlara açıklık getirdi. Göz çevresindeki değişimle ilgili gelen 'botoks yaptırmış' yorumlarına yanıt veren Sergen Yalçın bakın neler söyledi.
02.11.2022 14:25 - Son Güncelleme: 02.11.2022 14:25
"SERGEN HOCA BOTOKS MU YAPTIRMIŞ?"
Sergen Yalçın'ın son haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı 'ne olmuş' yorumları havda uçuştu, Sergen Hoca'dan açıklama gecikmedi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Konuk olduğu programda hakkında yapılan estetik yorumlarına yanıt veren 49 yaşındaki Sergen Yalçın bakın neler söyledi.
"BOTOKS DEĞİL AMELİYAT OLDUM"
Botoks yaptırıp yaptırmadığına yönelik soruya Sergen Yalçın şu ifadelerle yanıt verdi: "Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum. Hala geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum."