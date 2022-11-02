İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan oğlu İdo ve gelini Yasemin'e bomba gönderme! 1 yıl önce evlenmişlerdi: "Umarım torun..."
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan oğlu İdo ve gelini Yasemin'e bomba gönderme! Magazin severlerin yakından takip ettiği Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti 1 yıl önce görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Derya Tuna basın mensuplarının, "Oğlunuz İdo Tatlıses ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Tuna, "Tabii ki görüşüyorum. Yasemin Şefkatli kızımı seviyorum, oğlumu da seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor." dedi. Ardından torun özlemini dile getiren Derya Tuna çocuklarına bakın nasıl seslendi.
"UMARIM TORUN..."
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan oğlu İdo ve gelini Yasemin'e bomba gönderme! Çift 1 yıl önce evlenmişti...
Derya Tuna, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirle sohbet eden Tuna, İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yaptığı ve ölümden döndüğü kaza ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
"UMARIM TORUN ÖZLEMİM SONA ERER"
Tuna, muhabirlerin, "Oğlunuz İdo Tatlıses ile görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki görüşüyorum. Kızımı seviyorum, oğlumu da seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor. Umarım torun özlemim sona erer" şeklinde cevap verdi.
"HERKES MUTLU OLSUN"
Derya Tuna, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses'in düğünü ile ilgili soruları ise, "Allah mutlu etsin herkes. Herkes mutlu olsun inşallah."