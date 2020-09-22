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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yayında hüngür hüngür ağladı ve itiraf etti: Sesimi kıskanıyor
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yayında hüngür hüngür ağladı ve itiraf etti: Sesimi kıskanıyor
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir programda müzik kariyerinden, özel hayatına varana kadar önemli açıklamalarda bulundu. Çıtak programın sonunda gözyaşlarını tutamadı. Çıtak, babasından nefret ettiği anlar olduğunu itiraf etti. Çıtak, İbrahim Tatlıses'in çapkınlık huyunu eşinde görmek istemeyeceğini söyledi.
22.09.2020 16:46
- Son Güncelleme: 22.09.2020 16:46
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi.
"SESİMİ KISKANIYOR"
Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" cevabını verdi.
"NEFRET ETTİĞİM ZAMANLAR OLDU"
Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan "Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna da "Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu" diye konuştu.
Çıtak "Babam dediğiniz kişi hangisi" sorusuna Cem Çıtak yanıtını verdi. Çıtak babasına siz diye hitap ettiğini bunu da İbo'nun istediğini de sözlerine ekledi.