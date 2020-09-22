İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yayında hüngür hüngür ağladı ve itiraf etti: Sesimi kıskanıyor

"NEFRET ETTİĞİM ZAMANLAR OLDU"

Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan "Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna da "Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu" diye konuştu.