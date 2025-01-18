Güldür Güldür programında uzun süre birlikte rol alan Aylin Kontente ve Alper Kul, oyunculuklarıyla sık sık gündem olsa da özel hayatlarını hep arka planda tuttu.
Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ikiliye dair birçok detay ise hayranları tarafından merak edildi. Ünlü çiftin tanışma hikayeleri "Filmleri aratmayacak cinsten" dedirtirken Aylin Kontente ile Alper Kul'un yakışıklı oğullarını görenler hayran kaldı.
İşte Alper Kul ve Aylin Kontente'nin tanışma hikayeleri ve gözlerden uzak büyüttükleri oğulları...
FİLMLERE KONU OLACAK EVLİLİK HİKAYESİ!
18 Aralık 2012 tarihinde evlenen Alper Kul ile Aylin Kontente, İnsanlar Alemi kadrosunda tanıştı.
Aylin Kontente'yi görür görmez etkilenen Alper Kul "Bu kız çok güzel. Acaba nasıl biri? Çıktığı var mı? Hemen bunları öğreneyim" dedi ve harekete geçti. Kul, 2 hafta sonra da Aylin Kontente'nin karşısına geçip "Biz seninle evleneceğiz" dedi.
Bununla da yetinmeyen Alper Kul tatil ve evlilik planları yapmaya başlayıp bunu Aylin Kontente ile paylaştı. Bir hayli şaşıran Aylin Kontente ise karşısındakinin deli olduğunu düşündü. Ancak ikili aylar sonra nikah masasına oturdu.
İlk görüşte aşık olan Alper Kul verdiği bir röportajda o günlerle ilgili "Şöyle bir önümden geçti. Ertesi gün niyetimi belli ettim. Bir ay sonra çıkmaya başladık. Dokuz ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK OĞULLARI ALPER KUL'A BENZETİLDİ
Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çiftin oğulları da merak konusu oldu. Arel ve Leo'yu görenler ise hayran kaldı.
Sosyal medyada "Küçük oğlan aynı annesi" yorumları yapılırken ünlü çiftin ilk göz ağrıları babası Alper Kul'a benzetildi.
İşte Aylin Kontente ve Alper Kul başta olmak üzere ünlülerin çocukları...