Bununla da yetinmeyen Alper Kul tatil ve evlilik planları yapmaya başlayıp bunu Aylin Kontente ile paylaştı. Bir hayli şaşıran Aylin Kontente ise karşısındakinin deli olduğunu düşündü. Ancak ikili aylar sonra nikah masasına oturdu.

İlk görüşte aşık olan Alper Kul verdiği bir röportajda o günlerle ilgili "Şöyle bir önümden geçti. Ertesi gün niyetimi belli ettim. Bir ay sonra çıkmaya başladık. Dokuz ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK OĞULLARI ALPER KUL'A BENZETİLDİ Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çiftin oğulları da merak konusu oldu. Arel ve Leo'yu görenler ise hayran kaldı.

Sosyal medyada "Küçük oğlan aynı annesi" yorumları yapılırken ünlü çiftin ilk göz ağrıları babası Alper Kul'a benzetildi.