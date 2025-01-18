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Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Güldür Güldür'de Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente, 2012 yılında meslektaşı Alper Kul ile evlendi ve iki erkek çocuğu dünyaya getirdi. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftin tanışma hikayeleri ve oğulları merak konusu oldu. Alper Kul ile Aylin Kontente'nin tanışma hikayeleri "Filmleri aratmayacak cinsten" dedirtirken ikilinin yakışıklı oğullarını görenler hayran kaldı. Sosyal medyada "Küçük oğlan aynı annesi" yorumları yapılırken ünlü çiftin ilk göz ağrıları babası Alper Kul'a benzetildi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 12:29 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 12:29
Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Güldür Güldür programında uzun süre birlikte rol alan Aylin Kontente ve Alper Kul, oyunculuklarıyla sık sık gündem olsa da özel hayatlarını hep arka planda tuttu.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ikiliye dair birçok detay ise hayranları tarafından merak edildi. Ünlü çiftin tanışma hikayeleri "Filmleri aratmayacak cinsten" dedirtirken Aylin Kontente ile Alper Kul'un yakışıklı oğullarını görenler hayran kaldı.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

İşte Alper Kul ve Aylin Kontente'nin tanışma hikayeleri ve gözlerden uzak büyüttükleri oğulları...

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

FİLMLERE KONU OLACAK EVLİLİK HİKAYESİ!

18 Aralık 2012 tarihinde evlenen Alper Kul ile Aylin Kontente, İnsanlar Alemi kadrosunda tanıştı.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Aylin Kontente'yi görür görmez etkilenen Alper Kul "Bu kız çok güzel. Acaba nasıl biri? Çıktığı var mı? Hemen bunları öğreneyim" dedi ve harekete geçti. Kul, 2 hafta sonra da Aylin Kontente'nin karşısına geçip "Biz seninle evleneceğiz" dedi.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Bununla da yetinmeyen Alper Kul tatil ve evlilik planları yapmaya başlayıp bunu Aylin Kontente ile paylaştı. Bir hayli şaşıran Aylin Kontente ise karşısındakinin deli olduğunu düşündü. Ancak ikili aylar sonra nikah masasına oturdu.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

İlk görüşte aşık olan Alper Kul verdiği bir röportajda o günlerle ilgili "Şöyle bir önümden geçti. Ertesi gün niyetimi belli ettim. Bir ay sonra çıkmaya başladık. Dokuz ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

BÜYÜK OĞULLARI ALPER KUL'A BENZETİLDİ

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çiftin oğulları da merak konusu oldu. Arel ve Leo'yu görenler ise hayran kaldı.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Sosyal medyada "Küçük oğlan aynı annesi" yorumları yapılırken ünlü çiftin ilk göz ağrıları babası Alper Kul'a benzetildi.

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

İşte Aylin Kontente ve Alper Kul başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Aylin Kontente - Alper Kul ve çocukları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Aylin Kontente - Alper Kul ve çocukları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Aylin Kontente - Alper Kul ve çocukları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Onur Buldu ve kızı

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Onur Atilla ve oğulları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Doğa Rutkay ve ikizleri

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Meltem Yılmazkaya ve oğlu

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Ali Sunal ve kızları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Pelin Karahan ve oğulları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Pelin Akil ve ikizleri

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Hazal Kaya ve çocukları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Aslı Enver ve kızı

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Şükran Ovalı ve kızı

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Çağla Şıkel ve oğulları

Aylin Kontente’nin yakışıklı oğullarına bakın! Alper Kul ile benzerliği dikkat çekti: Büyük aynı babası!

Tolgahan Sayışman ve çocukları