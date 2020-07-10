Haberler Galeri Magazin Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Özel hayatı merak edilen 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu bilmeyen yok. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başba Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

10.07.2020 09:56 - Son Güncelleme: 10.07.2020 10:07
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile fırtınalar estiriyor şu sıralar 29 yaşındaki Akın Akınözü. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la doludizgin bir aşk yaşayan Akın Akınözü'nün oyunculuk yeteneği genetiğinden geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Akın Akınözü'nün annesinin Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Özlem Akınözü olduğunu bilmeyen yok.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü bu isim. Ünlü bir eş ve ünlü bir evlada sahip olan Tamer Akınözü, gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Tamer Akınözü'nü görenler oğlu Akın Akınözü'yle olan benzerliğine şaşıp kaldı. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin babaları.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Aralarındaki yaş farkına rağmen...
Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Aralarındaki yaş farkına rağmen...