Haberler Galeri Magazin Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü gözlerden uzak yaşıyordu! Babasının kopyası

Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Özel hayatı merak edilen 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu bilmeyen yok. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başba Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

10.07.2020 09:56 - Son Güncelleme: 10.07.2020 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





