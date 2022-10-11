Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı
Ölümü ile herkesi kahreden ünlü oyuncu 35 yaşında aramızdan ayrıldı ve geride 2 yaşında bir erkek evlat bıraktı... Can Kılıç Solmaz büyüdü, kocaman oldu. Baba Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu ile bizzat kendisi ilgilendi. 13 yaşındaki Can Kılıç Solmaz, babasına verdiği doğum günü pozlarıyla dikkat çekti. Can'ı görenler, "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" , "Annesinin ikizi gibi" yorumları yapıyor.
11.10.2022 16:26 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:26
Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Kerem Altan'ın evinde ölü bir şekilde bulundu. Şüpheli ölümün ardından 2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer almıştı.
İşte 13 yaşına giren Defne Joy Foster'ın oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...