Vav TV İzle
Haberler Magazin Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

Ölümü ile herkesi kahreden ünlü oyuncu 35 yaşında aramızdan ayrıldı ve geride 2 yaşında bir erkek evlat bıraktı... Can Kılıç Solmaz büyüdü, kocaman oldu. Baba Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu ile bizzat kendisi ilgilendi. 13 yaşındaki Can Kılıç Solmaz, babasına verdiği doğum günü pozlarıyla dikkat çekti. Can'ı görenler, "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" , "Annesinin ikizi gibi" yorumları yapıyor.

11.10.2022 16:26 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:26
Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

2003-2006 yılları arasında yer aldığı Sihirli Annem'de Eda karakterine hayat vermişti. Ardından Foster çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz'la 2008 yılında evlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Kerem Altan'ın evinde ölü bir şekilde bulundu. Şüpheli ölümün ardından 2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer almıştı.

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

Foster, arkasında da 2009 yılında dünyaya getirdiği oğlu Can Kılıç Solmaz'ı bıraktı.

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'ı "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor ve mutlu aile sosyal medyada da dikkat çekiyor.

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu hem de annesinin aynısı

İşte 13 yaşına giren Defne Joy Foster'ın oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

SON DAKİKA