Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı! İşte o anlar...
Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçaklama suçundan gözaltına alındı. 28 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartışmaya başladı. Tartışma uzayınca 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçaklayarak yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin o anları kameralara böyle yansıdı!
29.03.2020 16:37
- Son Güncelleme: 29.03.2020 17:03
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