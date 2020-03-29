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Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı! İşte o anlar...

Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçaklama suçundan gözaltına alındı. 28 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartışmaya başladı. Tartışma uzayınca 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçaklayarak yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin o anları kameralara böyle yansıdı!

29.03.2020 16:37 - Son Güncelleme: 29.03.2020 17:03
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltında! İşte o anlar...

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'yla yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, yeni bir skandalla gündeme geldi. Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltında! İşte o anlar...

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltında! İşte o anlar...

Ortakent Mahallesi'nde bir taş evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile akşam yemeği yiyen Hazal Mesudiyeli, gece geç saatlere kadar erkek arkadaşıyla otururken bir anda tartışma çıktı.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltında! İşte o anlar...

Tartışmanın büyümesiyle Mesudiyeli, iddiaya göre sevgilisi Kumaş'ı bacağından hafif şekilde bıçaklayarak yaraladı.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltında! İşte o anlar...

Mesudiyeli, öğlen saatlerinde adliyeye getirildi. Gazetecilerin 'neden bıçakladınız' sorusuna ise "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savunan Mesudiyeli'nin, bıçakla yaralamak ve polise mukavemetten işlem gördüğü öğrenildi.

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