Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı! İşte o anlar...

Mesudiyeli, öğlen saatlerinde adliyeye getirildi. Gazetecilerin 'neden bıçakladınız' sorusuna ise "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savunan Mesudiyeli'nin, bıçakla yaralamak ve polise mukavemetten işlem gördüğü öğrenildi.