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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'a gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na geldi. Tatlıses, telefon görüşmesi yaptığı sırada Malatya'ya gitmekte olan bir yolcunun sert uyarısıyla çileden çıktı. Kısa sürede büyüyen olayın ardından karakolluk olan Tatlıses, başından geçenleri anlattı. Üç erkeğin üzerine yürüdüğünü belirten Dilan Çıtak, "Elime geçen her şeyi fırlattım" dedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.07.2023 14:06 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:06
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Ünlü şarkıcı burada beklenmedik olayla karşılaştı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

Bir yolcu, uçuş öncesi telefonla konuşan ünlü ismi omzundan çekerek sert şekilde uyardı. İkili arasında başlayan tartışmaya diğer yolcular da katılınca olanlar oldu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

Tatlıses, havaalanı karakoluna verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: "İstanbul'dan Bodrum'a gitmek üzere, yardımcım Ezgi ile beraber 17:00 sularında İstanbul Havalimanı'na geldik ve CIP salona geçtik. Uçağımızı beklerken karşılaştığımız arkadaşlarımla sohbet ettim, fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle fotoğraf çektirdim.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

Uçuşuma yaklaşık bir saat kala işle ilgili telefon geldi ve telefonda konuşmaya başladım. Bu sırada yan koltuğa oturan bir kişi, eliyle omzumu dürtüp 'Sessiz ol biraz!' şeklinde kaba bir üslupla hitapta bulundu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

'Biraz sessiz olur musunuz hanımefendi derseniz tabii ki olurum' dedim. Kaba ve rahatsız edici bir üslupla omzumu dürtmüştü. Aynı kişi, 'Kapa çeneni, çok konuşma' karşılığını verdi. Ben ve yardımcım şoke olduk. 'Bu ne biçim üslup?' diyerek güvenliği çağırdım.

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