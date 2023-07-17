İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...

'Biraz sessiz olur musunuz hanımefendi derseniz tabii ki olurum' dedim. Kaba ve rahatsız edici bir üslupla omzumu dürtmüştü. Aynı kişi, 'Kapa çeneni, çok konuşma' karşılığını verdi. Ben ve yardımcım şoke olduk. 'Bu ne biçim üslup?' diyerek güvenliği çağırdım.