İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak karakolluk oldu! “Elime geçen her şeyi fırlattım” Havalimanı’nda üç erkek üstüne yürüyünce...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'a gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na geldi. Tatlıses, telefon görüşmesi yaptığı sırada Malatya'ya gitmekte olan bir yolcunun sert uyarısıyla çileden çıktı. Kısa sürede büyüyen olayın ardından karakolluk olan Tatlıses, başından geçenleri anlattı. Üç erkeğin üzerine yürüdüğünü belirten Dilan Çıtak, "Elime geçen her şeyi fırlattım" dedi. İşte detaylar...
17.07.2023 14:06 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:06
Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Ünlü şarkıcı burada beklenmedik olayla karşılaştı.
Tatlıses, havaalanı karakoluna verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: "İstanbul'dan Bodrum'a gitmek üzere, yardımcım Ezgi ile beraber 17:00 sularında İstanbul Havalimanı'na geldik ve CIP salona geçtik. Uçağımızı beklerken karşılaştığımız arkadaşlarımla sohbet ettim, fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle fotoğraf çektirdim.