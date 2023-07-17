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Haberler Magazin Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, 455 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve günbatımında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
17.07.2023 13:37 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:37
Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Songül Karlı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, 455 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Ünlü şarkıcı, günbatımında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı

Derin göğüs dekolteli bluzuyla kamera karşısına geçen Karlı'nın pozları birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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