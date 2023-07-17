Songül Karlı akşam güneşinde öyle pozlar verdi ki! Günbatımının tadını çıkaran Songül denizin ortasından derin dekoltesiyle paylaştı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, 455 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve günbatımında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
17.07.2023 13:37 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:37
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Songül Karlı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.