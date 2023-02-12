İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: "Delirmek üzereydim..."

Dilan Çıtak Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orda bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olucam çok şükür Allah herkesden razı olsun güzel insanlarımız" notunu paylaştı.