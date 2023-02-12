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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: "Delirmek üzereydim..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: "Delirmek üzereydim..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Bir süredir çocukluk arkadaşının tedavisi için yurt dışında olduğunu ifade eden Dilan Çıtak Tatlıses, Türkiye'ye dönüş yaptığını ve her ne kadar uzaktan yardımcı olmaya çalışsa da bugünden sonra sahada olacağını ifade etti. Tatlıses ayrıca Bodrum'daki evlerini depremzedeler için açtığını da duyurdu.

12.02.2023 16:45 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:56
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: Delirmek üzereydim...

"DELİRMEK ÜZEREYDİM..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: Delirmek üzereydim...

6 Şubat'ta deprem felaketiyle sarsılan Türkiye, tek yürek oldu. Ünlü isimlerin yardım ve destek paylaşımları ile iyice kenetlenen 81 ilde harekete geçildi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: Delirmek üzereydim...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: Delirmek üzereydim...

Dilan Çıtak Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orda bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olucam çok şükür Allah herkesden razı olsun güzel insanlarımız" notunu paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: Delirmek üzereydim...

SİNAN AKÇIL'DAN SAHADA MORAL...

Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı! Hatay'da yılın düeti gerçekleşti o anlara ünlülerden mesaj yağdı. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Sinan Akçıl da depremzedelere desteğini esirgemeyen ünlüler arasındaydı.

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