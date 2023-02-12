Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler kalpleri ısıttı! Oğullarıyla paylaştı: "Malatya'da enkazdan çıkan ailesini kaybetmiş 2 dünya tatlısı..."
Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler kalpleri ısıttı! Oğullarıyla paylaştı sosyal medyada ünlü çifte yorum yağdı. 2019 yılında nikah masasına oturan 2015 Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler (26) ile ünlü oyuncu Eser Yenenler (38) örnek bir davranışa imza attı. Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocuğu bulunan çift, depremde sahibini kaybeden 2 köpeği sahiplendi. İşte tebessüm ettiren o anlar...
12.02.2023 17:36 - Son Güncelleme: 12.02.2023 17:42
Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler kalpleri ısıttı! Oğullarıyla paylaştı: "Malatya'da enkazdan çıkan ailesini kaybetmiş 2 dünya tatlısı..."
Kuzey ve Mete adında iki erkek evlada sahip olan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler ise Türkiye'yi yasa boğan depremde ailesini kaybeden 2 sevimli köpeği sahiplendi.
SAHİBİNİ DEPREMDE KAYBEDEN 2 KÖPEĞE EVLERİNİ AÇTILAR
. Malatya'da enkazdan çıkarılan ve sahiplerini kaybeden 2 köpeği evlerine getiren Berfu Yenenler, çocukları ve sevimli iki köpeğin birlikte çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.