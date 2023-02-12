Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...
Kahramanmaraş'taki deprem faciası sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Dört bir yandan gönüllüler depremzedeler için kolları sıvarken, magazin dünyasının pek çok ünlü ismi de deprem bölgesine gitti. O isimlerden biri de İbrahim Çelikkol. Diğer ünlülerin aksine sessiz sedasız yollar düştüğü öğrenilen İbrahim Çelikkol'un bu kez enkaz kaldırma çalışmalarından bir görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Öte yandan şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
12.02.2023 16:35 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:35
Geçtiğimiz senlerde Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak gönülleri fetheden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol bu kez de depremzedeler için seferber oldu.
İbrahim Çelikkol deprem haberini alır almaz bölge halkının imdadına yetişenler arasında yer almıştı.