Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

Orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak kalpleri fetheden İbrahim Çelikkol şimdi de deprem için seferber oldu. Yardım çalışmalarına sessiz sedasız devam eden Çelikkol'un enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. İşte haberin detayları...