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Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

Kahramanmaraş'taki deprem faciası sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Dört bir yandan gönüllüler depremzedeler için kolları sıvarken, magazin dünyasının pek çok ünlü ismi de deprem bölgesine gitti. O isimlerden biri de İbrahim Çelikkol. Diğer ünlülerin aksine sessiz sedasız yollar düştüğü öğrenilen İbrahim Çelikkol'un bu kez enkaz kaldırma çalışmalarından bir görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Öte yandan şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

12.02.2023 16:35 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:35
Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

Orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak kalpleri fetheden İbrahim Çelikkol şimdi de deprem için seferber oldu. Yardım çalışmalarına sessiz sedasız devam eden Çelikkol'un enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

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Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler toplam 10 ilde yoğun olarak hissedildi.

Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

Deprem sonrasında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

Geçtiğimiz senlerde Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak gönülleri fetheden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol bu kez de depremzedeler için seferber oldu.

Depremzede olmak nedir en iyi o biliyor! Enkazda görüntülenen İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden gerçek! Tam 1 yıl...

İbrahim Çelikkol deprem haberini alır almaz bölge halkının imdadına yetişenler arasında yer almıştı.

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